Assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Civita Castellana | le nuove figure ricercate
Al Comune di Civita Castellana sono state pubblicate nuove assunzioni a tempo indeterminato. Sono ricercate diverse figure professionali per rafforzare il personale comunale. Nel frattempo, tra le forze del centrodestra locale si registrano tensioni legate agli ultimi sviluppi politici, mentre l’amministrazione continua a portare avanti le proprie attività. La situazione politica interna resta tesa, ma l’ente prosegue con le sue iniziative.
Mentre tra le file del centrodestra locale si respira un clima di tensione, con l’assetto della maggioranza messo a dura prova dagli ultimi accadimenti politici, l’attività amministrativa prosegue. Il Comune di Civita Castellana ha pubblicato sul portale inPa il bando di concorso per l’assunzione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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