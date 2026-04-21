Nuoro ciclista di 80 anni travolto e ucciso da auto | alla guida un 90enne

Un incidente mortale si è verificato oggi in provincia di Nuoro, coinvolgendo un ciclista di 80 anni originario del Vicentino. La vittima è stata travolta da un'auto condotta da un uomo di 90 anni. L'incidente è avvenuto durante il pomeriggio e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di accertamento.

(Adnkronos) – Indicente mortale in provincia di Nuoro, oggi 21 aprile: la vittima è un ciclista di 80 anni originario del Vicentino. L'anziano stava percorrendo la Statale 128 che collega Tonara e Sorgono quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto da un'auto. Alla guida della Fiat Panda c'era un 90enne. Per il ciclista. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Ciclista travolto e ucciso da auto pirata, l’appello degli amici di Federico: “Se hai un cuore, costituisciti” Leggi anche: Via Primo Maggio, ciclista di 84 anni travolto da un’auto Una raccolta di contenuti Si parla di: Novantenne alla guida travolge e uccide ciclista di 81 anni nel Nuorese. 90enne alla guida travolge e uccide ciclista di 81 anni nel Nuorese(ANSA) - NUORO, 21 APR - Un ciclista di 81 anni, Pellegrino Sandonà, originario di Arsiero (provincia di Vicenza), è morto nel primo pomeriggio in sella alla sua bicicletta dopo essere stato travolto ... gazzettadiparma.it Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieriUn pomeriggio segnato dalla tragedia lungo la statale 128, nel tratto che collega Sorgono a Tonara. Intorno alle 14 di oggi, 21 aprile, un ciclista di 80 anni ha perso la vita in seguito a un incident ... lanuovasardegna.it