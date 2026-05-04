Drammatico incidente | ciclista travolto e ucciso da un' auto

Un incidente grave si è verificato nella zona della Brianza, dove un ciclista di 82 anni è stato investito da un'auto mentre pedalava con alcuni amici. L’uomo è stato colpito e ha perso la vita sul luogo dell’incidente. La polizia si è recata sul posto per le verifiche e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante i rilievi.

Ancora una tragedia sulle strade della Brianza. Un uomo di 82 anni è stato travolto e ucciso mentre, insieme ad alcuni amici, stava facendo un giro in bici. La comitiva stava rientrando a casa dopo aver trascorso la mattinata al Santuario della Madonna di Caravaggio, in provincia di Bergamo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Nuoro, ciclista di 80 anni travolto e ucciso da auto: alla guida un 90enne(Adnkronos) – Indicente mortale in provincia di Nuoro, oggi 21 aprile: la vittima è un ciclista di 80 anni originario del Vicentino. Leggi anche: Ciclista travolto e ucciso da auto pirata, l’appello degli amici di Federico: “Se hai un cuore, costituisciti” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Drammatico incidente: ciclista travolto e ucciso da un'auto; Tragedia a San Martino Canavese: ciclista travolto da un'auto sulla provinciale, morto il 73enne Danilo Andreatta; Scontro tra moto e bici: morto il ciclista Pierangelo Badino; Travolse e uccise Davide Rebellin. Il camionista ora va in appello per uno sconto di pena. Tragedia a San Martino Canavese: ciclista travolto da un'auto sulla provinciale, morto il 73enne Danilo AndreattaPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... torinotoday.it Agrate Brianza, ciclista travolto da un’auto: muore l’82enne Piero MontiLa vittima, pensionato di Monticello Brianza, era in gita con gli amici al Santuario della Madonna di Caravaggio. L’impatto con la vettura guidata da un uomo di 58 anni è stato devastante ... ilgiorno.it +++ ULTIM'ORA +++ Drammatico incidente: un morto e due feriti gravi, elisoccorso sul posto - facebook.com facebook