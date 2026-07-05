Durante le settimane di luglio, Miami è stata frequentata da numerosi calciatori internazionali. Tra loro, uno ha scelto di trascorrere un periodo di studio e relax tra palme e spiagge, accompagnato da alcuni giovani emergenti e da un compagno noto. La destinazione si conferma una meta popolare per i professionisti del calcio che combinano vacanza e formazione. La presenza di atleti di alto livello ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno seguito le loro attività sui social e nei media locali.

È una vacanza studio, più che un viaggio. In queste settimane mondiali, che si mescolano alla consueta affluenza dei mesi estivi, Miami è stata la meta più gettonata dai personaggi del calcio internazionale. Tra loro è stato avvistato anche Cristian Chivu, l’allenatore dell’Inter, che ha scelto la Florida per unire l’utile al dilettevole in compagnia della moglie Adelina: si è goduto il sole, le palme e il mare e ha potuto assistere dal vivo a diverse partite. L’ultima è stata la più elettrizzante, Argentina-Capo Verde. Chivu, non lontano dall’ex compagno del triplete interista Materazzi, si è divertito ammirando Messi e i sorprendenti outsider dell’arcipelago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu l'americano: vacanza a Miami tra palme, Lautaro e qualche giovane emergente

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