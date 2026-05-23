Durante l’ultima giornata di Serie A, l’ex calciatore e attuale tecnico ha commentato in diretta a DAZN. Ha affermato che è obbligatorio presentare il bilancio e ha detto che ora è necessario prendersi una pausa. Ha inoltre risposto a una domanda su Lautaro, confermando la sua presenza e definendo l’atteggiamento del giocatore come corretto.

di Paolo Moramarco Chivu a DAZN ha parlato nel prepartita di Bologna Inter, match valido per l’ultima giornata di Serie A. Le parole del tecnico nerazzurro. A pochi minuti dall’ ultima partita di campionato contro il Bologna dell’ Inter, Cristian Chivu ha parlato a DAZN della gestione della squadra e dei giovani, oltre a fare un bilancio sulla stagione appena conclusa e a proiettarsi verso il futuro. BILANCIO STAGIONALE E FUTURO – «Dobbiamo farlo per obbligo. Abbiamo però bisogno di una vacanza per staccare un po’ dopo una stagione lunga che ha consumato energie, quindi è giusto riposare. Abbiamo tempo, abbiamo già pianificato un futuro che vogliamo sia all’altezza della nostra società». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a DAZN: «Bilancio obbligatorio, ma adesso abbiamo bisogno di una vacanza. Lautaro presente? Atteggiamento giusto»

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