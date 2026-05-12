Il presidente dell’Inter ha commentato la recente finale di Coppa Italia, sottolineando il ruolo di Chivu come allenatore emergente che ha contribuito ai successi della squadra. Durante un’intervista, ha anche parlato delle prospettive future del calcio italiano, citando possibili riforme e miglioramenti nelle strutture del settore. La discussione si è concentrata sugli aspetti tecnici e organizzativi, senza entrare in dettagli sulla gestione specifica della società.

di Lorenzo Vezzaro Il presidente nerazzurro Marotta analizza la finale di Coppa Italia e il futuro del calcio italiano tra riforme e strutture. A margine dell’evento benefico a sostegno dell’AIRC, Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul momento magico dell’Inter, attesa dall’ultimo atto stagionale all’Olimpico. Il presidente ha rivendicato con orgoglio le scelte fatte dal club, sottolineando come la programmazione e il coraggio abbiano pagato portando la squadra a competere per il secondo trofeo stagionale dopo la conquista dello scudetto. L’OBIETTIVO DOBLETE E L’EFFETTO MATTARELLA – « Sicuramente la Coppa Italia è una competizione romantica e affascinante a cui teniamo molto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta e la scommessa vinta: «Chivu allenatore emergente che ci ha portato in alto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bonolis e la scommessa vinta: «Ho creduto in Chivu da subito, ha creato una mente alveare. Scudetto? Sarebbe stato da pazzi non vincerlo»di Alberto PetrosilliBonolis, noto presentatore e tifoso dell’Inter, ha analizzato a Repubblica lo scudetto vinto dai nerazzurri di Chivu: le...

Inter Roma, Brocchi analizza il successo nerazzurra: «Chivu è un grandissimo allenatore, la partita l’ha vinta lui. Vi spiego come»di Redazione Inter News 24Inter Roma, Brocchi, intervenuto su Dazn, ha commentato così la vittoria dei nerazzurri: ecco tutte le sue parole La...

Argomenti più discussi: Scudetto Inter: la promessa di Marotta sul mercato, la sigaretta di Chivu e la scommessa di Lautaro; Ancora Marotta: Lautaro capitano non per caso. E Chivu più che una scommessa è…; L'Inter si tinge di tricolore in un calcio italiano da azzurro tenebra; Inter, lo scudetto più ricco di contenuti mentali: i nerazzurri sono la miglior squadra che il nostro calcio poteva avere.

Alanna Marotta - Results on X | Live Posts & Updates x.com

21! AMALA! Zona di apprezzamento per Chivu + festa di upvote reddit

Scudetto Inter: la promessa di Marotta sul mercato, la sigaretta di Chivu e la scommessa di LautaroInter campione d’Italia: il presidente Marotta ripercorre le fasi della stagione. Retroscena di Lautaro Martinez e l'ammissione del tecnico Cristian Chivu. I protagonisti del 21° scudetto nerazzurro. sport.virgilio.it