Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente trovato morto vicino a una diga

Un ragazzo di 17 anni si è tuffato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, al confine tra Porte e San Germano Chisone. La corrente lo ha trascinato via, e il suo corpo è stato recuperato vicino a una diga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’era più nulla da fare. La zona è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine.

Al confine tra Porte e San Germano Chisone, un ragazzo è scivolato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno. Ha 17 anni e, intorno alle 21, il suo corpo senza vita è stato ritrovato all’altezza di una diga, non lontano da dove è stato visto l’ultima volta. Era stato trascinato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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ULTIMORA 15ENNE SI TUFFA NEL TORRENTE E MUORE ANNEGATO: TRAGEDIA A VERONA

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