Chi è Emanuela Pacotto la voce di Barbie e dell’eroine degli anime

Emanuela Pacotto, doppiatrice italiana nota per aver dato voce a Barbie e ad alcune protagoniste di anime, è protagonista di un’intervista su Novella 2000 in edicola. La sua carriera include ruoli di rilievo nel doppiaggio di personaggi femminili di cartoni animati e film. Pacotto è riconosciuta come una delle figure più conosciute nel settore del doppiaggio italiano. La pubblicazione presenta dettagli sulla sua attività e sui personaggi che ha interpretato.

Sul numero di Novella 2000 in edicola, l’intervista alla doppiatrice della bambola più famosa del mondo e ad altri personaggi femminili dei cartoni animati Emanuela Pacotto è una delle doppiatrici italiane più popolari. Il suo nome è legato a tanti personaggi femminili del mondo animecartoon. Tantissime le “ragazze animate” cui dà vita con la sua voce. Da Barbie a Nami di One Piece passando per Sakura e Bulma di Dragonball. Tutte figure che trasmettono al pubblico indipendenza ed emancipazione. Finita di fronte a un microfono quasi per caso, Emanuela, nel corso degli anni, ha messo tutta se stessa per dare risalto e consistenza ai propri personaggi animati. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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