Per chi ama la prevedibilità e genuinità delle eroine imperfette

È uscito il nuovo film di Vincenzo Pirozzi, una commedia che si rivolge a chi apprezza personaggi femminili autentici e imperfetti. La pellicola è interpretata da un cast che include Maria Vera Ratti, Alessio Lapice e altri attori noti. La storia si concentra su una notaio di Sorrento, interpretata da Ratti, e le sue avventure sullo sfondo di un racconto leggero e divertente.

R OBERTA VALENTE – NOTAIO IN SORRENTO Genere: commedia Regia: Vincenzo Pirozzi. Con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo, Teresa Del Vecchio, Sebastiano Somma, Enzo Casertano. Su RaiUno e RaiPlay Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Controllo, amore e verità nascoste: tutto su “Roberta Valente, notaio in Sorrento” Non solo avvocati e commissari. Ora, il giallo soft di RaiUno, condito con toni leggeri e da commedia, si arricchisce di una nuova professione del mondo della legalità: quella del notaio. L’occasione è offerta dalla serie in otto...🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per chi ama la prevedibilità e genuinità delle eroine imperfette Notizie correlate Leggi anche: Terni, Lorenzo Maragoni: “Genuinità, autenticità ed inclusione. Chi ama la poesia può salire sul palco del Poetry Slam” Basta con la retorica delle mammine-eroine, che triste il racconto delle campionesse olimpiche (De Gregorio)Su Repubblica: sol perché sono donne non riusciamo a non raccontarle come "la fidanzata di, la compagna di, la madre di" Rg Milano 07/02/2026 -...