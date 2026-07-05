Da domani fino al 30 agosto, le piattaforme Agostino C, Garibaldi A e Guendalina saranno sottoposte a controlli di routine attraverso robot subacquei telecomandati. Nessun allarme è stato segnalato, ma si consiglia attenzione ai naviganti che si trovano nell’Adriatico al largo della costa ravennate. Le operazioni sono condotte da una società specializzata e mirano a verificare la stabilità delle strutture sommerse.

Nessun allarme per le piattaforme, ma qualche attenzione in più per chi naviga nell’Adriatico al largo della costa ravennate. Da domani al 30 agosto Eni effettuerà controlli di routine alle sottostrutture delle piattaforme Agostino C, Garibaldi A e Guendalina, utilizzando robot subacquei telecomandati. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la Capitaneria di Porto ha emanato un avviso di pericolosità rivolto esclusivamente alle unità in navigazione nelle aree interessate. Le attività rientrano nella normale manutenzione delle infrastrutture offshore e consistono nell’ispezione delle parti sommerse delle piattaforme... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Check up alle piattaforme. La loro stabilità sarà controllata da un robot subacqueo

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