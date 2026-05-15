Curee il robot subacqueo autonomo che monitora la biodiversità nelle barriere coralline

Da ildenaro.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un robot subacqueo autonomo, progettato per seguire segnali visivi e acustici, è stato sviluppato per monitorare la biodiversità nelle barriere coralline. Questo dispositivo può muoversi senza intervento umano, consentendo osservazioni continue e dettagliate dell’ambiente marino. Il robot è dotato di sensori e telecamere che raccolgono dati sull’ecosistema sottomarino. Il suo utilizzo potrebbe permettere di ottenere informazioni più precise sulla salute delle barriere coralline e sui cambiamenti che si verificano nel tempo.

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Un  robot subacqueo autonomo  capace di seguire segnali visivi e acustici potrebbe rivoluzionare il  monitoraggio della biodiversita’ nelle barriere coralline.  E’ quanto emerge da uno studio guidato da  Seth McCammon della Woods Hole Oceanographic Institution  e pubblicato sulla rivista Science Robotics. Il sistema e’ stato sperimentato nella barriera corallina  Joel’s Shoal, nelle Isole Vergini  americane, dove il robot e’ riuscito a individuare aree ad alta biodiversita’  seguendo il rumore prodotto dai gamberetti pistoleri  e monitorando gli spostamenti di un barracuda per quasi 300 metri. Secondo i ricercatori, il nuovo approccio supera i limiti dei tradizionali censimenti effettuati dai subacquei, consentendo  analisi piu’ mirate  e ad alta risoluzione dell’ecosistema corallino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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