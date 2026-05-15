Curee il robot subacqueo autonomo che monitora la biodiversità nelle barriere coralline

Un robot subacqueo autonomo, progettato per seguire segnali visivi e acustici, è stato sviluppato per monitorare la biodiversità nelle barriere coralline. Questo dispositivo può muoversi senza intervento umano, consentendo osservazioni continue e dettagliate dell’ambiente marino. Il robot è dotato di sensori e telecamere che raccolgono dati sull’ecosistema sottomarino. Il suo utilizzo potrebbe permettere di ottenere informazioni più precise sulla salute delle barriere coralline e sui cambiamenti che si verificano nel tempo.

Un robot subacqueo autonomo capace di seguire segnali visivi e acustici potrebbe rivoluzionare il monitoraggio della biodiversita’ nelle barriere coralline. E’ quanto emerge da uno studio guidato da Seth McCammon della Woods Hole Oceanographic Institution e pubblicato sulla rivista Science Robotics. Il sistema e’ stato sperimentato nella barriera corallina Joel’s Shoal, nelle Isole Vergini americane, dove il robot e’ riuscito a individuare aree ad alta biodiversita’ seguendo il rumore prodotto dai gamberetti pistoleri e monitorando gli spostamenti di un barracuda per quasi 300 metri. Secondo i ricercatori, il nuovo approccio supera i limiti dei tradizionali censimenti effettuati dai subacquei, consentendo analisi piu’ mirate e ad alta risoluzione dell’ecosistema corallino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Malpensa, primo test in Italia del robot OLGA che monitora la biodiversitàTutela e monitoraggio della biodiversità con tecnologia e intelligenza artificiale al servizio della natura all’aeroporto di Milano Malpensa e al...

Alimathà, l'atollo da sogno delle Maldive dopo sono morti gli italiani: le grotte «Kandu» e le barriere corallineAlimathaa, l'isola nei pressi della quale sono morti i cinque italiani, è rinomata come una delle località più frequentate dagli appassionati di...

Un robot rivoluzionario scopre le zone più vitali dei coralliIl robot CUREE combina audio e video per mappare hotspot di biodiversità nei reef, dove i pesci sono fino a 25 volte più densi. msn.com

Robot intelligenti per la salute del marePISA: Zeno e FeelHippo protagonisti di un progetto condotto dalle università di Pisa e Firenze per monitorare i fondali e le praterie di posidonia oceanica ... toscanamedianews.it