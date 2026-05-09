Durante l'inaugurazione di un nuovo laboratorio di biologia marina, si celebrava l’avanzamento della ricerca, ma a pochi metri alcuni palombari hanno espresso preoccupazione per il calo del numero di operatori. Attualmente sono rimasti in tre, e uno dei rappresentanti del settore ha sottolineato la necessità di sviluppare un robot subacqueo per sostituire le attività umane in ambienti pericolosi o difficili da raggiungere.

Mentre all’inaugurazione del nuovo laboratorio di biologia marina si brindava al futuro della ricerca, a pochi metri c’era chi il futuro lo guarda con occhi ben diversi. Marco Giacchetti, presidente di Portonovo Pesca, e Massimo Mengarelli, il più anziano dei pescatori di moscioli ancora in attività, hanno raccontato a margine della cerimonia una storia che ha poco di festoso: quella di un mestiere antico che sta sparendo, lentamente e nel silenzio delle istituzioni. "Siamo rimasti in tre", dice Giacchetti con la semplicità di chi ha smesso da tempo di stupirsi. Tre pescatori per uno dei prodotti più identitari dell’intera riviera del Conero, un mollusco selvatico che ha fatto la reputazione gastronomica di Portonovo nel mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I palombari stanno sparendo: "Ormai siamo rimasti in 3. Serve un robot subacqueo"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Cognomi italiani, ecco quali sono a rischio estinzione e perché stanno sparendoLe linee familiari si esauriscono e con loro se ne va il cognome che le identificava.

Perché a Monza stanno sparendo le aziende di camion e le autofficine: così è scomparsa 1 ditta su 4 in BrianzaSono settori fondamentali per il comparto produttivo brianzolo e italiano visto che l’80 per cento delle merci e l’87 per cento delle persone del...