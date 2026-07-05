che bello vedere la gente sorridere per strada riempiamo milano di sorrisi

Un evento ha portato persone in strada a sorridere, riempiendo le vie di Milano di allegria. La città si è mostrata animata da un’atmosfera positiva, con cittadini che condividono momenti di spensieratezza. Sono state osservate diverse generazioni, ognuna con il proprio modo di vivere e percepire la città. Non ci sono state manifestazioni ufficiali o eventi programmati, solo la presenza spontanea di cittadini che hanno scelto di sorridere e condividere un momento di serenità nelle strade.

Moda, tradizioni inossidabili, bon ton. Tendenze, tic e bizzarrie. Fascino. La milanesità senza tempo, che per questo (spesso) precorre i tempi. Due punti di vista, anche generazionali, sulla nostra adorata città. Lina Sotis e Michela Proietti raccontano tutto questo, e altro ancora, nella nuova rubrica che trovate ogni domenica su milano.corriere.it Per le strade di solito vedi tutte facce cupe meno, se fai attenzione, gli srilankesi, uomini e donne. Sorridono tutti, sono felici anche i bambini. Il campione Rumesh Tharanga ha conquistato il primo posto al torneo del giavellotto Golden Spike di Ostrava. Prima volta per la popolazione! Rathugamage Damitha Sanjeewa, Sandun Chathuranga, Dilumi, Piumi sono più che mai felici di aver raggiunto l’ambito traguardo. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Perché Boris fa ridere ancora oggi Analisi di un miracolo italiano

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