Dopo la partita tra Inter e Cagliari, l’agente dei due fratelli ha commentato pubblicamente sulla loro evoluzione sia dal punto di vista umano che professionale. Ha espresso soddisfazione per il loro percorso di crescita, sottolineando un sentimento di orgoglio personale. Le dichiarazioni si sono concentrate sulla loro evoluzione dopo l’incontro di ieri, senza entrare in dettagli specifici sulle performance o sui dettagli tecnici della gara.

di Paolo Moramarco Giuffredi sicuro sugli Esposito. A seguito del match tra Inter e Cagliari di ieri, l’agente dei due fratelli ha parlato così della loro crescita. Francesco Pio Esposito e Sebastiano Esposito, avversari per una sera ma uniti da un percorso comune. Il match, terminato a reti bianche, ha comunque messo in evidenza le qualità dei due attaccanti, protagonisti sotto gli occhi attenti del loro agente Mario Giuffredi, presente sugli spalti del Meazza. Al termine della gara, il procuratore ha incontrato entrambi, condividendo poi sui social, attraverso il profilo della sua agenzia MARAT Football Management, un pensiero significativo sul loro percorso umano e professionale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giuffredi sicuro sugli Esposito: «Bello vedere la loro crescita umana, ma c’è un’altra cosa che mi rende orgoglioso»

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