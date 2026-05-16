A Roma c'è gente che vuole entrare col biglietto di ieri per vedere Sinner-Medvedev ma non può
A Roma, alcune persone si sono presentate al Foro Italico con biglietti validi per ieri, sperando di assistere al proseguimento del match tra Sinner e Medvedev, interrotto a causa della pioggia e programmato per oggi. Nonostante abbiano i titoli di accesso, non sono riuscite ad entrare, poiché l'organizzazione ha limitato l'accesso ai biglietti validi per la data attuale. La situazione ha creato qualche confusione tra gli spettatori presenti.
Parecchie persone si sono presentate oggi al Foro Italico a Roma col biglietto di ieri per entrare e vedere il prosieguo del match tra Sinner e Medvedev sospeso per pioggia e rimandato a oggi. Ma non possono farlo: come funziona la regola in questi casi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A PIEDI nei QUARTIERI PEGGIORI di MILANO..
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