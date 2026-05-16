A Roma c'è gente che vuole entrare col biglietto di ieri per vedere Sinner-Medvedev ma non può

A Roma, alcune persone si sono presentate al Foro Italico con biglietti validi per ieri, sperando di assistere al proseguimento del match tra Sinner e Medvedev, interrotto a causa della pioggia e programmato per oggi. Nonostante abbiano i titoli di accesso, non sono riuscite ad entrare, poiché l'organizzazione ha limitato l'accesso ai biglietti validi per la data attuale. La situazione ha creato qualche confusione tra gli spettatori presenti.

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