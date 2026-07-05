Centinaia di suprematisti bianchi con il volto coperto sfilano a Washington per il 4 luglio | le immagini

Centinaia di suprematisti bianchi con il volto coperto hanno sfilato a Washington nel giorno del 4 luglio. Membri del gruppo estremista neofascista Patriot Front hanno marciato nel centro della capitale. Le immagini mostrano passamontagna chiari e una presenza numerosa. La manifestazione si è svolta durante le celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Non sono stati segnalati incidenti o interventi delle forze dell’ordine.

Con il viso coperto da passamontagna chiari, centinaia di suprematisti bianchi membri del gruppo estremista neofascista Patriot Front hanno marciato nel centro di Washington, nel giorno delle celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. I membri del gruppo si sono radunati davanti alla Union Station e poi hanno marciato verso Capitol Hill. Durante la manifestazione i membri hanno scandito slogan come “Vita, libertà, vittoria!” e “ Riconquistiamo l’America! “. Patriot Front è stato fondato nel 2017 dopo la sanguinosa manifestazione “Unite the Right”, il violento raduno di suprematisti a Charlottesville, in Virginia, che conclusosi tragicamente con la morte di una contro-attivi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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