Domenica sera, un uomo si è introdotto in una scuola materna di Cascine Capri, coprendosi il volto. Pur non sottraendo oggetti, ha causato danni alle porte dell’edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute per accertare la situazione, mentre i danni sono ancora da quantificare. Non ci sono segnalazioni di furti o altri reati collegati all’episodio, che ha comunque generato preoccupazione tra il personale scolastico e i residenti della zona.

Vandalo o ladro. Non ha rubato nulla ma ha provocato diversi danni l’uomo che domenica sera si è introdotto nella scuola materna a Cascine Capri. Il fatto è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza comunale e le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri, dove il Comune ha presentato denuncia. Erano le 21,50 quando un uomo, con il viso nascosto dal cappuccio di una felpa, arrivato a piedi dalla vicina Cascine Gandini, ha scavalcato il cancello del passo carraio della materna. Una volta entrato nel perimetro della scuola si è diretto verso una finestra, ha divelto una zanzariera e alzato una tapparella che ha poi bloccato con uno dei seggiolini trovati nel giardino allo scopo di entrare nell’edificio, cosa che è riuscito a fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Entra a scuola con il volto coperto. Non ruba nulla ma devasta le porte

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He abandoned his sick daughter for his mistresss child. His wife divorced him in despair.

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