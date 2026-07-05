Celebrazioni Titano in festa per il 18esimo anniversario Unesco | musei gratis grandi mostre e una serata di musica

Da sport.quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì, il centro storico e il Monte Titano sono stati protagonisti di celebrazioni per il 18esimo anniversario dell’iscrizione nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Durante l’evento, sono stati aperti gratuitamente musei e mostre, e si sono svolte serate musicali. La giornata ha visto un afflusso di visitatori e cittadini che hanno partecipato alle iniziative organizzate per l’occasione.

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Martedì San Marino festeggia il suo 18esimo anniversario dall’inserimento del centro storico e del Monte Titano nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Per l’occasione, le istituzioni hanno preparato un ricco mosaico di appuntamenti gratuiti che uniscono arte, storia e intrattenimento. I musei e i monumenti statali apriranno le porte gratuitamente con un orario esteso dalle 8.15 alle 19.45. Le Torri, il Museo di Stato e il Museo San Francesco ospiteranno mostre temporanee d’eccezione, tra cui ’9X9’ alla Prima Torre e ’Anime Prave’ al Museo di Stato. Il Museo del Francobollo celebrerà invece i 150 anni di Sums e la ’Lira Quadriga’, mentre Palazzo Sums e Palazzo Graziani si accenderanno con le esposizioni di Ndidi Emefiele e della fotografia d’autore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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