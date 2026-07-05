Celebrazioni Titano in festa per il 18esimo anniversario Unesco | musei gratis grandi mostre e una serata di musica

Notizia in breve

Martedì, il centro storico e il Monte Titano sono stati protagonisti di celebrazioni per il 18esimo anniversario dell’iscrizione nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Durante l’evento, sono stati aperti gratuitamente musei e mostre, e si sono svolte serate musicali. La giornata ha visto un afflusso di visitatori e cittadini che hanno partecipato alle iniziative organizzate per l’occasione.