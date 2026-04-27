Cosa fare a Torino durante il ponte del Primo Maggio | musei gratis o a prezzi ridotti le mostre e i grandi concerti jazz

Durante il ponte del Primo Maggio a Torino, molte attrazioni sono accessibili a prezzi ridotti o gratuitamente. I principali musei della città, come il GAM, il MAO e Palazzo Madama, offrono ingressi scontati per celebrare la Festa dei Lavoratori. Oltre alle esposizioni, sono in programma mostre temporanee e grandi concerti jazz che animano il fine settimana, offrendo occasioni di svago e cultura per residenti e visitatori.

Il lungo weekend del Primo Maggio si apre sotto il segno dell'arte accessibile, con i grandi musei cittadini (GAM, MAO e Palazzo Madama) che accolgono i visitatori a ingresso ridotto per la Festa dei Lavoratori. È un fine settimana di grandi addii: il 3 maggio calerà il sipario su mostre di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Cosa fare a Pasquetta a Milano: dalle grandi mostre in Duomo all'arte gratis in Fabbrica del Vapore. GuidaPorte aperte a Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore, ma attenzione ai Musei Civici: lunedì 6 aprile serrande abbassate. Cosa fare nel weekend a Padova: concerti, carnevale, visite guidate e grandi mostreConcerti, teatro, visite guidate, mercatini e appuntamenti enogastronomici animano Padova e provincia da venerdì 20 a domenica 22 febbraio tra... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cosa fare a Torino nel weekend del 25 Aprile: oltre 40 eventi dedicati alla Resistenza, tutte le ultime chiamate per mostre ed eventi; Ponte del Primo maggio 2026 in Italia: dove andare tra eventi, festival e gite; Cosa fare a Torino il 25 aprile e 1 maggio tra musei e jazz; Cosa fare il 1 maggio 2026 a Roma?. Ponte del Primo maggio 2026 in Italia: dove andare tra eventi, festival e giteIdee per il Ponte del Primo maggio 2026 tra natura, borghi, esperienze insolite, giardini spettacolari e gite fuori porta per staccare davvero la spina dalla routine ... siviaggia.it Primo maggio: che cosa fare e vedere in famigliaEcco tante idee per passare un Primo maggio in famiglia, divertendosi, ma anche spiegando ai bambini perché si fa festa. focusjunior.it Primo Maggio a Varese: sindacati in corteo per un “lavoro dignitoso” LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/primo-maggio-a-varese-sindacati-in-corteo-per-un-lavoro-dignitoso/2558908/utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=17773 - facebook.com facebook