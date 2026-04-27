Cosa fare a Torino durante il ponte del Primo Maggio | musei gratis o a prezzi ridotti le mostre e i grandi concerti jazz

Da torinotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il ponte del Primo Maggio a Torino, molte attrazioni sono accessibili a prezzi ridotti o gratuitamente. I principali musei della città, come il GAM, il MAO e Palazzo Madama, offrono ingressi scontati per celebrare la Festa dei Lavoratori. Oltre alle esposizioni, sono in programma mostre temporanee e grandi concerti jazz che animano il fine settimana, offrendo occasioni di svago e cultura per residenti e visitatori.

Il lungo weekend del Primo Maggio si apre sotto il segno dell'arte accessibile, con i grandi musei cittadini (GAM, MAO e Palazzo Madama) che accolgono i visitatori a ingresso ridotto per la Festa dei Lavoratori. È un fine settimana di grandi addii: il 3 maggio calerà il sipario su mostre di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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