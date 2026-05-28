Musei gratis per la festa della Repubblica tutte le mostre in programma

Martedì 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, musei e parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente al pubblico. Tutte le strutture espositive rimarranno accessibili senza costi di ingresso, offrendo la possibilità di visitare le mostre e i siti archeologici presenti. L'iniziativa riguarda tutte le strutture gestite dallo Stato e si inserisce nel calendario delle celebrazioni della giornata nazionale.

In occasione della festa della Repubblica, martedì 2 giugno i musei e i parchi archeologici statali aprono le loro porte per visite gratuite. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove richiesto. Si consiglia, pertanto, di consultare l'app "Musei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rome Italy, Pentecost Day in Rome | Roma Walks

Notizie e thread social correlati

Musei gratis e aperture straordinarie 1 e 3 maggio. Tutte le mostre in programmaDurante il primo e il tre maggio, i musei e i parchi archeologici statali resteranno aperti al pubblico, offrendo l’ingresso gratuito in occasione...

Musei gratis domenica 3 maggio: tutte le mostre in programma e visitabiliDomenica 3 maggio si potrà entrare gratuitamente in tutti i musei del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città.

Temi più discussi: Notte dei Musei 2026; Diritti in movimento, mercoledì musei gratis per bambini e accompagnatori; La Notte dei Musei a Roma: 70 spazi aperti e 150 iniziative in città; Direzione regionale Musei nazionali Toscana: Notte Europea dei musei a 1 euro o gratis.

Torino Comics 2026 e musei gratis: cosa fare a Torino nel weekend e nel ponte del 2 giugnoPonte del 2 giugno 2026 a Torino: Torino Comics alla Certosa di Collegno e musei gratis per la Festa della Repubblica, più Rockin 1000, WWE, musical e degustazioni. mentelocale.it

Torna a Firenze Musei in valigia, progetto gratis di Musei Civici e MUS.E per portare l'arte a domicilio. Dal 12/06, esperienze multisensoriali per anziani e persone con demenza o Alzheimer nei centri diurni e residenziali. cultura.comune.fi.it/dalle-redazio x.com

Festa della Repubblica al museo: il 2 giugno ingressi gratuiti in tutta l'ItaliaIl Ministero della Cultura spalanca le porte dei monumenti nazionali per celebrare la nascita dello stato repubblicano attraverso un viaggio collettivo nella bellezza artistica e archeologica ... quotidiano.net

Se sei a Parigi questo weekend, non perdere l'evento la notte al museo questo sabato sera! È davvero divertente! reddit