In Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, parte della rete anti-piccioni si è rotta. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per rimuoverla. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La rete, installata per bloccare l’ingresso dei volatili, si è sgretolata senza causare danni alle strutture circostanti. Le operazioni sono ancora in corso per ripristinare la sicurezza e riparare la rete.

Milano – Intervento dei vigili del fuoco in Galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano, dove ha ceduto parte della grande rete che impedisce l’ accesso dei volatili. La segnalazione è partita poco prima delle 19.00 di oggi, domenica 5 luglio, quando parte della protezione si è staccata ed è s cesa fino a terra. Si tratta di una rete fondamentale per impedire in particolare che i numerosi piccioni che affollano piazza Duomo entrino in Galleria, con tutte le conseguenze del caso. Per ripristinarla sono stato chiamati i vigili del fuoco, giunti sul posto con l’autoscala. L’intervento di ripristino non è dei più semplici, essendo la rete molto pesante e da riattaccare correttamente, per garantirne il corretto funzionamento in chiave anti-volatili ma anche per assicurare l’incolumità delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cede la rete anti-piccioni in Galleria: intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala

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