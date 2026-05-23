Delicato recupero sanitario in un’abitazione | serve l’intervento dei Vigili del fuoco con l’autoscala

Da riminitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato pomeriggio, in via Piazzi a Rimini, i Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala su richiesta del personale sanitario del 118. L’intervento è stato necessario per facilitare il trasporto in ospedale di una persona con corporatura robusta e difficoltà di deambulazione. La squadra ha operato per garantire la sicurezza durante il recupero sanitario all’interno di un’abitazione.

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Una squadra dei Vigili del fuoco di Rimini è intervenuta sabato pomeriggio in via Piazzi a Rimini, su richiesta del personale sanitario del 118, per consentire il rapido trasporto in ospedale di una persona con corporatura robusta e con importanti difficoltà di deambulazione. L’intervento si è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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