Delicato recupero sanitario in un’abitazione | serve l’intervento dei Vigili del fuoco con l’autoscala
Sabato pomeriggio, in via Piazzi a Rimini, i Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala su richiesta del personale sanitario del 118. L’intervento è stato necessario per facilitare il trasporto in ospedale di una persona con corporatura robusta e difficoltà di deambulazione. La squadra ha operato per garantire la sicurezza durante il recupero sanitario all’interno di un’abitazione.
Una squadra dei Vigili del fuoco di Rimini è intervenuta sabato pomeriggio in via Piazzi a Rimini, su richiesta del personale sanitario del 118, per consentire il rapido trasporto in ospedale di una persona con corporatura robusta e con importanti difficoltà di deambulazione. L’intervento si è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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