Delicato recupero sanitario in un’abitazione | serve l’intervento dei Vigili del fuoco con l’autoscala

Notizia in breve

Sabato pomeriggio, in via Piazzi a Rimini, i Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala su richiesta del personale sanitario del 118. L’intervento è stato necessario per facilitare il trasporto in ospedale di una persona con corporatura robusta e difficoltà di deambulazione. La squadra ha operato per garantire la sicurezza durante il recupero sanitario all’interno di un’abitazione.