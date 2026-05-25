Milazzo donna caduta in casa soccorsa dai Vigili del fuoco | intervento con autoscala
Alle 12 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di via Mariano Maio a Milazzo, per soccorrere una donna rimasta ferita all’interno. L’intervento è stato necessario dopo che la donna si era infortunata, e i vigili del fuoco sono arrivati con un’autoscala. La donna è stata estratta dall’edificio e affidata ai sanitari presenti sul posto.
Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Milazzo, in via Mariano Maio, per il soccorso di una donna rimasta infortunata all’interno della propria abitazione.L’allarme è scattato a seguito della richiesta di supporto inoltrata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Delicato recupero sanitario in un’abitazione: serve l’intervento dei Vigili del fuoco con l’autoscalaSabato pomeriggio, in via Piazzi a Rimini, i Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala su richiesta del personale sanitario del 118.
Incidente a Cellole sulla statale: auto ribaltata, donna intrappolata tra le lamiere, soccorsa dai vigili del fuocoUn incidente si è verificato sulla strada statale 212 nel territorio di Cellole, nel Casertano.
Roma: donna cade in un pozzo non segnalato. Vola per 15 metri e si aggancia a una trave: recuperata dai vigili del fuocoLa donna è precipitata per circa 15 metri, poi è riuscita ad agganciarsi a una trave, fermando la caduta. Il personale dei vigili del fuoco, usando varie tecniche per tentare di riportarla in ... quotidiano.net
La storia della donna caduta in un pozzo di 15 metri a Roma e poi salvataUna donna è caduta in un pozzo mentre camminava con il marito all’Interno del parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. A quanto reso noto dai Vigili del fuoco, il pozzo non era segnalato e ... blitzquotidiano.it