Milazzo donna caduta in casa soccorsa dai Vigili del fuoco | intervento con autoscala

Notizia in breve

Alle 12 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di via Mariano Maio a Milazzo, per soccorrere una donna rimasta ferita all’interno. L’intervento è stato necessario dopo che la donna si era infortunata, e i vigili del fuoco sono arrivati con un’autoscala. La donna è stata estratta dall’edificio e affidata ai sanitari presenti sul posto.