Da domani fino a domenica prossima, Cattolica ospiterà l’edizione 2026 del MystFest, evento dedicato al genere noir e ai misteri. La città diventa teatro di attività legate alla narrativa e alla cultura noir. Non sono stati resi noti dettagli specifici sugli eventi o le iniziative in programma.

Guardare dentro l’oscurità per capire chi siamo, cercando una bussola in quel labirinto che chiamiamo realtà. Da domani e fino a domentica prossima Cattolica torna a trasformarsi nella scena del crimine ideale con l’edizione 2026 del MystFest. Il festival internazionale del giallo e del mistero quest’anno interroga un testimone scomodo: ’Tutta la verità (o almeno quella che ci serve)’, un viaggio ravvicinato tra i fatti della cronaca e i fantasmi della nostra immaginazione. Il primo indizio di questa settimana noir si raccoglie proprio domani (alle 21 in piazza 1° Maggio) con Edoardo Camurri. Lo scrittore e conduttore guiderà il pubblico in un’insolita ricognizione: ’Che cos’è la verità? Breve lectio filosofica da Platone all’Lsd’, una mappa per orientarsi dentro quel magnetismo ipnotico che il true crime esercita sulla società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cattolica indaga sul mistero: la verità è un rebus in salsa noir

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