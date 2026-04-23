Mistero a Nova Ponente | il DNA svela la verità sul corpo nel locale caldaia

A Nova Ponente, il corpo rinvenuto il 14 aprile nel locale caldaia è stato al centro di un'indagine. La Procura di Bolzano ha disposto analisi del DNA che hanno permesso di identificare la persona scomparsa il 25 novembre, escludendo così la possibilità di omicidio. Le verifiche sono continuate per chiarire le circostanze del ritrovamento e accertare eventuali altri dettagli.

?? Cosa sapere Procura di Bolzano: corpo trovato il 14 aprile nel locale caldaia di Nova Ponente. Analisi del DNA esclude l'omicidio e identifica la persona scomparsa il 25 novembre. La Procura di Bolzano ha escluso il coinvolgimento di terzi nel decesso della persona rinvenuta il 14 aprile scorso nel locale caldaia di un'abitazione a Nova Ponente. Il caso, che ha richiesto lunghi accertamenti tecnici, si apre con le conclusioni giunte nella giornata del 22 aprile sulla natura del tragico ev .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero a Nova Ponente: il DNA svela la verità sul corpo nel locale caldaia Notizie correlate Olly e il mistero delle bruciature sul corpo: la verità arriva sul palco di Jesolo diventando viraleIl cantautore Olly ha sorpreso il pubblico durante uno dei suoi concerti raccontando dal palco un piccolo incidente personale che aveva incuriosito... Caso Bundy: il DNA svela la verità sul delitto di Laura Ann AimeLa scienza forense ha finalmente identificato la responsabilità di Ted Bundy nell’omicidio di Laura Ann Aime, avvenuto nello Utah nel 1974.