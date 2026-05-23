Cinghiali a Nugola resta il mistero sul possibile abbattimento La Lav | Vogliamo la verità

Da livornotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo all'eventuale abbattimento di una femmina di cinghiale con sette cuccioli avvistata più volte a Nugola. La presenza dell’animale e dei suoi cuccioli non è stata confermata o smentita dalle autorità competenti. La questione rimane irrisolta, e non sono stati forniti dettagli sulle misure adottate o pianificate in relazione alla presenza degli animali nell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Resta senza una risposta ufficiale il caso della femmina di cinghiale con sette cuccioli avvistata più volte a Nugola e poi scomparsa. L’ipotesi, sostenuta da Lav e da diversi cittadini anche alla luce delle immagini circolate sui social con una gabbia e tracce di sangue, è che gli animali siano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cinghiali a Nugola, la sindaca di Collesalvetti: "Evitare che vengano attratti nei centri abitati"A Nugola la presenza dei cinghiali è ormai diventata un tema di convivenza quotidiana.

Caso cinghiali a Nugola: interrogativi sulla sorte di madre e cuccioli? Domande chiave Dove sono finiti la madre e i sette cuccioli di cinghiale? Perché le foto delle gabbie con tracce di sangue alimentano i sospetti?...

cinghiali a nugola restaCinghiali a Nugola, resta il mistero sul possibile abbattimento. La Lav: Vogliamo la veritàResta senza una risposta ufficiale il caso della femmina di cinghiale con sette cuccioli avvistata più volte a Nugola e poi scomparsa. L’ipotesi, sostenuta da Lav e da diversi cittadini anche alla luc ... livornotoday.it

Emergenza cinghiali a Nugola, il Comune fa chiarezza su regole e interventiIn merito alla crescente presenza di ungulati nell’area di Nugola e in altre zone del territorio comunale, il Comune di Collesalvetti ritiene necessario fare chiarezza sul quadro normativo vigente, su ... livornopress.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web