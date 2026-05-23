Cinghiali a Nugola resta il mistero sul possibile abbattimento La Lav | Vogliamo la verità

Non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo all'eventuale abbattimento di una femmina di cinghiale con sette cuccioli avvistata più volte a Nugola. La presenza dell’animale e dei suoi cuccioli non è stata confermata o smentita dalle autorità competenti. La questione rimane irrisolta, e non sono stati forniti dettagli sulle misure adottate o pianificate in relazione alla presenza degli animali nell’area.

Resta senza una risposta ufficiale il caso della femmina di cinghiale con sette cuccioli avvistata più volte a Nugola e poi scomparsa. L’ipotesi, sostenuta da Lav e da diversi cittadini anche alla luce delle immagini circolate sui social con una gabbia e tracce di sangue, è che gli animali siano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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