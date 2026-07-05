Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Catania dopo aver tentato di rubare delle grondaie in rame. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i movimenti dell’uomo, permettendo alle forze dell’ordine di identificarlo e fermarlo. Il rame, materiale molto richiesto dalla criminalità, continua a essere oggetto di furti in tutta Italia. Le autorità stanno intensificando i controlli per contrastare questa attività illegale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il rame resta uno dei materiali più ambiti dalla criminalità. Il fenomeno dei furti di rame continua a rappresentare una criticità in tutta Italia, richiedendo un costante impegno da parte delle Forze dell’ordine. L’elevato valore commerciale del metallo e la possibilità di riciclarlo facilmente lo rendono uno degli obiettivi preferiti della criminalità predatoria. Il rame è infatti indispensabile in numerosi comparti produttivi, dall’edilizia all’industria, passando per gli impianti elettrici e le telecomunicazioni. La sua capacità di essere rifuso senza perdere qualità contribuisce a mantenerne alta la domanda sul mercato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Dayitalianews.com - Catania, ruba grondaie in rame: incastrato dalle telecamere, nei guai un 35enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ruba l’ostensorio e le offerte in chiesa, incastrato dalle telecamere e denunciatoNel primo pomeriggio di ieri, un uomo ha sottratto l'ostensorio e le offerte dalla chiesa dei Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti di...

Ruba cavi di rame in un'azienda: nei guai 45enneUn uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gricignano d’Aversa per aver rubato cavi di rame in un’azienda del territorio.