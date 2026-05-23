Ruba l’ostensorio e le offerte in chiesa incastrato dalle telecamere e denunciato

Notizia in breve

Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo ha sottratto l'ostensorio e le offerte dalla chiesa dei Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti di Taurisano. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i movimenti del ladro, permettendo di identificarlo. L'uomo è stato successivamente denunciato alle forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito durante il furto.