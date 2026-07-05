Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato nel quartiere Borgo di Catania dalla Polizia di Stato. L’arresto è avvenuto durante un controllo e, durante le verifiche, è stato trovato in possesso di oltre 200 grammi di droga destinata allo spaccio. Il giovane, senza precedenti penali, è stato trasferito in una struttura di detenzione minorile. La polizia ha sequestrato la sostanza e proseguito con le indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo della Polizia nel quartiere Borgo. Un 15enne, privo di precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza, valida fino a un’eventuale condanna definitiva. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania nel quartiere Borgo. Il tentativo di fuga e il controllo del marsupio. L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un motociclo il cui conducente, alla vista delle volanti, ha improvvisamente invertito il senso di marcia, nonostante il traffico intenso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, appena 15 anni, arrestato per spaccio: aveva oltre 200 grammi di droga

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Catania: Operazione Abisso. 15 arresti e sequestri per oltre 700 mila euro

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