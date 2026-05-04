Aveva con sé oltre cento grammi di droga arrestato un giovane pusher

Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato un ragazzo di 18 anni durante un servizio di controllo del territorio. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre cento grammi di sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. L’arresto è avvenuto nell’ambito di operazioni mirate a contrastare lo spaccio di droga in vista dell’arrivo della stagione turistica.

Fermato nel weekend un giovanissimo per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno tratto in arresto un 18enne, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto in concomitanza con l’avvio della stagione turistica.I militari.🔗 Leggi su Messinatoday.it

MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités

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