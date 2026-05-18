Pontirolo Nuovo arrestato un 50enne per spaccio | sequestrati oltre 400 grammi di hashish

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Pontirolo Nuovo con l’accusa di spaccio di droga. Durante un'operazione, sono stati sequestrati più di 400 grammi di hashish. L’intervento è stato effettuato dopo le segnalazioni di cittadini riguardo a un via vai sospetto nel centro storico del paese. La polizia ha fermato l’uomo e ha trovato la droga durante una perquisizione. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’operazione.

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L’INTERVENTO. In azione dopo le segnalazioni dei cittadini per un via vai sospetto nel centro storico. Determinante il fiuto del cane antidroga Ziggy. Oltre 400 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per la cessione, e due bilancini di precisione. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri della Stazione di Fara Gera d’Adda nella serata di venerdì 15 maggio, durante un’operazione antidroga condotta a Pontirolo Nuovo con il supporto della polizia locale e del Nucleo carabiniericinofili di Orio al Serio. L’attività investigativa era partita da alcune segnalazioni di cittadini, insospettiti da un anomalo via vai nei vicoli del centro storico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pontirolo Nuovo, arrestato un 50enne per spaccio: sequestrati oltre 400 grammi di hashish ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Capriate, studente arrestato per spaccio: trovati 400 grammi di hashishI Carabinieri della Stazione di Brembate, nell’ambito dell’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, hanno... Droga in auto e in casa, arrestato 45enne: sequestrati oltre 400 grammi di cocainaUn uomo di 45 anni residente a Pescara è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Pontirolo Nuovo, arrestato un 50enne per spaccio: sequestrati oltre 400 grammi di hashishIn azione dopo le segnalazioni dei cittadini per un via vai sospetto nel centro storico. Determinante il fiuto del cane antidroga Ziggy. ecodibergamo.it