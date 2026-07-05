case prezzi alle stelle un immobile al forte arriva a 22mila al mq

Il mercato delle seconde case al mare continua a crescere, spingendo al rialzo i valori degli immobili nelle principali località marittime. Secondo l’analisi di Abitare Co., negli ultimi cinque anni i prezzi in Toscana sono lievitati del 18,2%, posizionandosi al secondo posto per crescita. Forte dei Marmi la più cara (11.925 €mq), seguita da Viareggio (5.225 €mq) e Castiglione della Pescaia (5.150€mq) si confermano tra le località più costose, mentre Follonica guida la classifica regionale per aumento dei prezzi con un incremento del 27% dal 2022. Il sogno di una casa al mare non passa mai di moda anche dopo la corsa post-pandemica, spingendo al rialzo i valori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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