Case prezzi alle stelle Un immobile al Forte arriva a 22mila al mq
Un immobile situato in una località della costa viene venduto a 22.000 euro al metro quadrato, secondo i dati di Abitare Co. Il mercato delle seconde case al mare registra un aumento dei prezzi, con i valori degli immobili nelle principali località che continuano a salire. La crescita interessa diverse zone costiere, contribuendo a un incremento generale dei costi degli immobili in queste aree.
Il mercato delle seconde case al mare continua a crescere, spingendo al rialzo i valori degli immobili nelle principali località marittime. Secondo l’analisi di Abitare Co., negli ultimi cinque anni i prezzi in Toscana sono lievitati del 18,2%, posizionandosi al secondo posto per crescita. Forte dei Marmi la più cara (11.925 €mq), seguita da Viareggio (5.225 €mq) e Castiglione della Pescaia (5.150€mq) si confermano tra le località più costose, mentre Follonica guida la classifica regionale per aumento dei prezzi con un incremento del 27% dal 2022. Il sogno di una casa al mare non passa mai di moda anche dopo la corsa post-pandemica, spingendo al rialzo i valori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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