A Rimini, i prezzi delle case hanno raggiunto i livelli più alti di sempre, superando i 3.000 euro per metro quadrato. Dopo il quartiere di Marina Centro, altri quartieri hanno registrato aumenti significativi, attirando un numero crescente di acquirenti. Attualmente, circa il 20% delle transazioni vedono protagonisti nuovi acquirenti, che contribuiscono a questa fase di rialzo dei prezzi nel mercato immobiliare locale.

? Cosa scoprirai Quali quartieri stanno registrando i rincari più alti dopo Marina Centro?. Chi sono i nuovi acquirenti che guidano il 20% delle transazioni?. Come influirà l'afflusso di capitali esteri sulla ricerca della prima casa?. Dove si sposterà la domanda se i prezzi continueranno a salire?.? In Breve Acquirenti stranieri rappresentano il 20% delle transazioni totali sul territorio riminese.. Marina Centro raggiunge i 4.500 euromq, con picchi di 5.600 euro per nuove costruzioni.. Bellariva e Villaggio Primo Maggio registrano crescite rispettivamente dell'1,3% e dell'1,6%.. Viserba segna un aumento dell'1,8% con prezzi medi a 2.626 euro al metro quadro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, case ai massimi storici: i prezzi superano i 3.000 euro/mq

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