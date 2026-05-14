Un uomo si è presentato davanti all’abitazione dell’ex moglie, dove ha minacciato la donna e aggredito il nuovo compagno. Successivamente, ha rivolto le sue ire anche verso i militari intervenuti sul posto, scagliandosi contro di loro. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per riportare la calma e fermare la scena di tensione.

Ha dato in escandescenza davanti all’abitazione dell’ex moglie, minacciando la donna e aggredendo il nuovo compagno, per poi scagliarsi anche contro i carabinieri intervenuti. Per questo un tunisino di 41 anni, Aymen Jandoubi, domiciliato a Ravenna in via Dismano Vecchio e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nella serata di martedì, intorno alle 19.30, quando al 112 è arrivata la richiesta di aiuto di una donna, ex moglie dell’uomo. Secondo quanto ricostruito, il 41enne si sarebbe presentato sotto casa della donna, dove in quel momento si trovava anche l’attuale compagno, un 35enne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Va in casa dell’ex moglie. Aggredisce il rivale, poi si scaglia sui militari

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