La cocaina nascosta in bocca poi si scaglia contro i carabinieri e li aggredisce | arrestato pusher straniero 49enne

Durante un controllo di polizia, un uomo di 49 anni di origine africana è stato trovato con della cocaina nascosta in bocca. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di mostrare ciò che aveva, l’uomo si è scagliato contro di loro, tentando di scappare e aggredendoli. La colluttazione è terminata con l’arresto in flagranza, il sequestro di droga e denaro. L’uomo, senza fissa dimora, è stato portato in caserma.

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