La cocaina nascosta in bocca poi si scaglia contro i carabinieri e li aggredisce | arrestato pusher straniero 49enne
Durante un controllo di polizia, un uomo di 49 anni di origine africana è stato trovato con della cocaina nascosta in bocca. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di mostrare ciò che aveva, l’uomo si è scagliato contro di loro, tentando di scappare e aggredendoli. La colluttazione è terminata con l’arresto in flagranza, il sequestro di droga e denaro. L’uomo, senza fissa dimora, è stato portato in caserma.
Una cessione di droga in strada si è rapidamente trasformata in una concitata operazione di polizia, culminata con un arresto in flagranza e il sequestro di stupefacente e contanti, a carico di un 49enne originario dell’Africa occidentale, senza fissa dimora sul territorio, ritenuto il presunto.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Catania Cocaina nascosta nel cruscotto maxi sequestro e due arresti
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Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestatoPer l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere.