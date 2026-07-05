La Gilda degli insegnanti critica nuovamente la Carta del docente, sostenendo che i fondi dedicati sono rimasti invariati negli anni e che la somma disponibile è diminuita. Secondo la rappresentanza, i benefici potrebbero essere ottenuti attraverso l'inserimento diretto dei soldi in busta paga o tramite la possibilità di dedurre le spese di formazione dalle tasse. La questione riguarda la gestione e l’efficacia di uno strumento ormai datato.

La Carta del docente finisce di nuovo sotto accusa. Per la Gilda degli insegnanti si tratta di uno strumento nato male e mai migliorato, con fondi fermi da anni e una cifra che oggi risulta più bassa. Il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana propone strade diverse: soldi diretti in busta paga oppure spese deducibili dal reddito.Carta del docente, la bocciatura della GildaIl giudizio del sindacato è netto. Secondo Castellana il bonus introdotto nel 2015 con il governo Renzi non ha mai funzionato come avrebbe dovuto. Il motivo è semplice: non è mai diventato una misura stabile. «La Carta del docente è un'occasione sprecata da quando è nata, perché non è mai stata resa stabile nel tempo», afferma il coordinatore della Gilda. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Carta del docente, Castellana (Gilda): 'Soldi in busta paga al posto del bonus o spese deducibili per formazione'

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Castellana (Gilda): Modificare il calendario scolastico Ne parlano senza conoscere la scuola

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