I docenti chiedono Carta del docente e Fondo istituto direttamente in busta paga Indagine SWG commissionata dalla Gilda

Un’indagine condotta da SWG e commissionata dalla Gilda degli insegnanti rivela che la maggior parte degli educatori italiani preferirebbe ricevere direttamente in busta paga le risorse attualmente destinate alla Carta del docente e a una parte dei fondi del Fondo d’istituto e del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta formativa. La richiesta riguarda una modifica alle modalità di erogazione di queste risorse, puntando a semplificare le procedure e a rendere più immediata la disponibilità dei fondi.

La maggioranza degli insegnanti italiani preferirebbe ricevere direttamente in busta paga le risorse oggi destinate alla Carta del docente e una parte dei fondi legati al Fondo d’istituto e al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta formativa. È quanto emerge da un’indagine realizzata da SWG per la Gilda degli Insegnanti tra il 1° e il 7 aprile 2026 su un campione nazionale di 731 docenti della scuola primaria e secondaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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