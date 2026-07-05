La Carrarese si sta concentrando sul rafforzamento della rosa puntando sui giovani, con particolare attenzione al mediano proveniente dalla regione laziale. In questi primi giorni di trattative, la società sta trattando diversi profili in cerca di elementi emergenti. Le operazioni riguardano principalmente giocatori di età inferiore ai 23 anni, con l’obiettivo di costruire una squadra con prospettive di sviluppo a lungo termine. Non sono stati ancora ufficializzati acquisti o cessioni, ma l’interesse si concentra su giovani talenti.

E’ un mercato decisamente all’insegna della linea verde quello che sta portando avanti la Carrarese in questi primi giorni di contrattazioni. Sono tanti i giocatori in quota attenzionati dal club marmifero che dopo aver tesserato il franco-marocchino Yanis Khafi per potenziare il centrocampo pensa ad un altro talento in erba, sempre dell’annata 2006. Stiamo parlando di Pietro Pinelli, mediano di piede mancino di proprietà della Lazio che lo scorso anno a gennaio è finito in prestito alla Reggiana facendo la spola tra prima squadra e Primavera ma senza trovare modo di esordire in serie B in una formazione che era troppo invischiata nella zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese Un mercato che guarda ai giovani. Occhi puntati sul mediano laziale Pinelli

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