Mercato Inter occhi puntati su Koné della Roma | c’è una situazione che favorisce i nerazzurri Ecco i dettagli

Il mercato dell'Inter si concentra su un possibile acquisto dal settore giallorosso, con una situazione che potrebbe favorire i nerazzurri. Nel frattempo, la dirigenza sta valutando il ritorno di Aleksandar Stankovic come vice-Calhanoglu. Le trattative e le strategie sono in corso, con attenzione particolare alle opportunità di mercato e alle possibili operazioni in uscita e in entrata.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri puntano al colpo grosso dalla Roma mentre progettano il ritorno di Aleksandar Stankovic come vice-Calhanoglu. L’Inter si prepara a una sessione estiva di mercato all’insegna del rinnovamento e della solidità. Se la conferma di Hakan Calhanoglu in cabina di regia è il punto fermo da cui ripartire, la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino il profilo ideale per affiancare il turco: Manu Koné. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista della Roma è il grande obiettivo di Cristian Chivu, desideroso di inserire muscoli e dinamismo in un reparto che vedrà diverse rotazioni. La trattativa per il francese, già sfiorata la scorsa estate, potrebbe trovare terreno fertile nelle necessità finanziarie del club giallorosso.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, occhi puntati su Koné della Roma: c’è una situazione che favorisce i nerazzurri. Ecco i dettagli Notizie correlate Mercato Inter, altro intrigo con la Roma? Non solo Koné, i nerazzurri puntano su un altro giocatore giallorosso: i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri guardano in casa della Roma e nel mirino non c’è solo Koné: ecco l’altro giocatore giallorosso... Mercato Inter, gli occhi nerazzurri su un giovane talento della Bundesliga: tutti i dettagli e la concorrenza…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri puntano gli occhi su un giovane talento della Bundesliga: ecco tutti i dettagli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: CdS – Inter, occhi puntati su Perrone: si può aprire qualche spiraglio in più se…; Calciomercato Inter LIVE | dalla Spagna arrivano aggiornamenti su Bastoni Occhi puntati su Mastantuono; Palestra Inter, occhi puntati sull’esterno! L’Atalanta non fa sconti: i dettagli; Mercato Inter, altro che Nico Paz: dal Real Madrid può arrivare un enorme talento! Ecco tutti i dettagli e le cifre dell'affare. Mercato Inter, occhi puntati su Muharemovic: sviluppo decisivo in questi giorniFabrizio Romano svela i piani dell'Inter sul mercato: i nerazzurri cercano pedine più fantasiose per il 3-5-2 confermato, con Tarik Muharemovic in prima ... spaziointer.it Inter, Perrone la prima mossa: è un obiettivo di mercatoI nerazzurri lo tengono sotto controllo: lui ha la stima di Zanetti. Il club ora aspetta che il mediano chieda via libera al Como ... corrieredellosport.it Calciomercato Inter Torna di moda quel nome - facebook.com facebook Mercato Inter, tutto sul 26-27: ecco chi resta e chi andrà via, nome per nome x.com