Carlo Verdone | Quando ho conosciuto David Bowie abbiamo parlato d’arte aveva una cultura immensa – Il video

Carlo Verdone ha raccontato di aver incontrato David Bowie durante un evento a Radicofani. L’attore ha riferito che il cantante aveva una cultura vasta e si sono soffermati a parlare di arte. L’incontro è avvenuto in un contesto pubblico, senza dettagli su eventuali conversazioni successive. Verdone ha condiviso il ricordo durante una manifestazione culturale, senza aggiungere altre informazioni.

Ospite dell’evento “La Posta Letteraria” organizzato a Radicofani, nel cuore della Val d’Orcia, Carlo Verdone ha raccontato il suo incontro con uno dei suoi miti: David Bowie. È avvenuto dopo un concerto del cantante, a casa di Gianni Versace. Verdone e Bowie si sono trovati davanti alla collezione d’arte di Versace: «Mio padre era un esperto di futurismo, così abbiamo iniziato a parlare. Mi ha stupito scoprire la cultura immensa di Bowie, che mi confessò di amare Enrico Prampolini, di cui io avevo un’opera». L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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