Lukaku ha dichiarato di aver parlato con l’ex allenatore, che si sarebbe mostrato deluso. Il giocatore ha aggiunto di non aver avuto tranquillità da quando ha lasciato l’Inter. Durante una intervista, ha anche toccato il tema dell’infortunio, del rapporto con il Napoli e del passato. Le sue parole sono state rilasciate mentre si preparava per il Mondiale. Nessuna altra informazione sui dettagli delle conversazioni o sui motivi della delusione.

di Paolo Moramarco Lukaku rivela alcuni dettagli nel corso della sua preparazione al Mondiale. Le parole in merito all’infortunio, ai rapporti col Napoli e il passato. Tornato in Belgio per iniziare la preparazione in vista dei prossimi Mondiali, Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Het Nieuwsblad, ripercorrendo la stagione appena trascorsa e aggiornando sul suo stato di forma dopo l’infortunio subito in precampionato con il Napoli. STATO DI FORMA – «Come sto? Mi sento sempre più in forma. Abbiamo fatto dei test di sprint di recente, ho raggiunto. (non finisce la frase) Aspetta, fammi controllare, così non sto dicendo sciocchezze. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lukaku rivela: «Conte deluso? Ne abbiamo parlato. Da quando ho lasciato l’Inter non ho tranquillità attorno a me»

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