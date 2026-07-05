Carceri una rete per fermare i droni che consegnano cellulari e droga ai detenuti | in Veneto si parte da Vicenza e Rovigo

Da corrieredelveneto.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Veneto, si avviano misure per contrastare i droni che consegnano cellulari e droga ai detenuti, partendo da Vicenza e Rovigo. La rete di sorveglianza mira a intercettare e fermare questi voli clandestini. La questione, spesso associata ai conflitti bellici, riguarda anche i trasporti illegali nelle carceri italiane. Le autorità stanno implementando sistemi e controlli specifici per monitorare e bloccare queste operazioni.

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Ormai in tv se ne sente parlare in continuazione, principalmente per quanto riguarda i conflitti bellici. Questo particolare utilizzo, però, è un po’ meno noto al grande pubblico. Si parla dei droni, oggetti divenuti ormai familiari a tutti. Negli ultimi giorni, il carcere «Del Papa» di Vicenza è stato letteralmente impacchettato con lunghe reti nere. Si tratta di strutture montate su entrambi i lati, che salgono in altezza per circa dieci metri a partire dal muro di cinta interno, fino a raggiungere la sommità della struttura. Ebbene, queste reti sono state installate proprio con il preciso intento di proteggere l’istituto dalle incursioni dei droni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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