Il governo potrebbe non prorogare oltre il 6 giugno 2026 lo sconto sulle accise di benzina e diesel, misura temporanea adottata per fronteggiare la crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente. Attualmente, questa riduzione delle tasse sui carburanti viene applicata ai prezzi presso i distributori, ma non ci sono conferme di un rinnovo oltre questa data.

Gli italiani potrebbero dire addio al taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto sul prezzo al distributore, introdotto dal governo Meloni come misura urgente per contrastare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente, potrebbe cioè non essere rinnovato dopo il 6 giugno 2026. La proroga attualmente in vigore scade infatti tra pochi giorni e, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza energetica, dall’esecutivo arrivano segnali che non escludono la fine dell’intervento su benzina e diesel. Al momento non è stata ancora diramata alcuna decisione ufficiale, ma il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha spiegato che non è stata prevista un’altra misura similare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stop al taglio delle accise su benzina e diesel, lo sconto potrebbe terminare: prezzi aggiornati

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Benzina e Diesel: Stop al taglio accise il 22 Maggio Ecco quanto potrebbero aumentare i prezzi

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