Carabinieri in prima linea | Aumentano crack house e la cannabis ’sintetica’

I carabinieri segnalano un aumento di case vuote dedicate allo spaccio di crack e cannabis sintetica. Crescono anche le vendite di droghe leggere e pasticche, con quest’ultime in rapida diffusione. La presenza di sostanze sintetiche sta riducendo le quote di mercato di altre droghe illegali. La relazione sulle dipendenze a Bologna evidenzia un incremento della domanda di sostanze illegali tra la popolazione locale.

Boom di droghe ’leggere’, pasticche in veloce ascesa e quella sfumatura tremenda di sintetico che divora quote del mercato dello sballo in città. È un identikit molto preciso quello che traspare dalla relazione sulle dipendenze di chi a Bologna spinga la domanda di sostanze illegali. Una domanda "inevitabilmente connotata dalla radicata e forte presenza di popolazione giovane e, soprattutto, universitaria ", tratteggia il capitano dei carabinieri Giuseppe Inzinza, comandante del Nucleo Operativo della compagnia Bologna Centro. Capitano, Bologna è la città in cui sono state rilevate più dosi giornaliere di cannabis ogni mille abitanti. Come se lo spiega? "I motivi sono due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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