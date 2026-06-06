Blitz nella ' crack house' sul litorale | sequestri e denunce

Durante un controllo sul litorale, le forze dell’ordine hanno perquisito un’abitazione in viale Fusaro 12, sequestrando sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta con l’ausilio di un’unità cinofila e della polizia locale, e ha portato al sequestro di droga e a denunce per i responsabili. Il blitz si inserisce in una serie di interventi mirati a contrastare lo spaccio nella zona.

I poliziotti del commissariato di Castel Volturno con il supporto di un’unità cinofila e degli agenti della polizia locale castellano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’immobile di viale Fusaro 12, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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