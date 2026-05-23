A Tor Sapienza è stata smantellata una crack house composta da 20 baracche utilizzate per il consumo di droga. Durante l’operazione sono stati arrestati sei persone. Sono stati controllati 55 veicoli e sono stati identificati diversi soggetti coinvolti nell’attività illecita. Le autorità hanno sequestrato droga e materiali utilizzati per il consumo e il trasporto. L’intervento ha portato alla chiusura di una struttura illegale che operava nel quartiere.

? Domande chiave Come facevano a gestire venti baracche per il consumo immediato?. Chi sono i soggetti identificati durante il controllo dei 55 veicoli?. Cosa hanno scoperto i carabinieri all'interno dell'immobile occupato?. Perché i trafficanti utilizzavano motocicli e auto rubati per spostarsi?.? In Breve Sequestrati 655 grammi di cocainacrack, 306 di marijuana, 426 di hashish e 2.450 euro.. Operazione coordinata dal Prefetto Lamberto Giannini coinvolge stazioni Monte Sacro, San Basilio e Città Giardino.. Controllati 55 veicoli e identificate 151 persone tra Tor Sapienza e San Basilio.. Due soggetti di 37 e 44 anni arrestati per violazione misure di arresto domiciliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, smantellata la crack house: 20 baracche e 6 arresti a Tor Sapienza

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