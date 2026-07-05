Capri valuta l'introduzione di un'auto progettata specificamente per le sue strade. La proposta mira a migliorare la mobilità, attualmente gestita tra taxi, navette private e numerosi turisti. La soluzione potrebbe contribuire a regolare i flussi di traffico e semplificare gli spostamenti sull’isola. La decisione è ancora in fase di studio, senza conferme ufficiali sui dettagli o sui tempi di realizzazione.

Una soluzione per la mobilità di Capri potrebbe presto arrivare, mettendo ordine tra taxi, navette private e fiumi di turisti appena sbarcati. Sull'Isola Azzurra, dove la gestione dei flussi quotidiani è da tempo una sfida complessa, si pensa a un nuovo veicolo progettato su misura per le strade locali. "Stiamo lavorando per portare in produzione un'auto adatta alle strade di Capri", spiega Paolo Falco, sindaco dell’isola, che ai microfoni di Rtl 102.5 ha parlato di "un'idea che abbiamo partorito tempo fa, ma esiste già un primo progetto". Un progetto che, continua il sindaco, "È in mano ad una casa automobilistica che la produrrà con un design retrò pensato per Capri, cabriolet con sette posti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capri pensa a un'auto "su misura" per l'isola: come sarà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi vestirà le damigelle di Aurora Ramazzotti: a Sara Daniele un ruolo speciale (e un abito su misura)Le damigelle di Aurora Ramazzotti sono state scelte e il nome di una di loro è stato svelato sui social: si tratta di Sara Daniele, che indosserà un...

Capri è l'isola con le case più care d'ItaliaSecondo i dati più recenti, Capri si conferma come l’isola più costosa d’Italia per il mercato immobiliare, con prezzi che si aggirano intorno ai 9.

Argomenti più discussi: Capri, alla Certosa di San Giacomo arriva la mostra per celebrare i 200 anni della Grotta Azzurra; Capri in replica da oggi: ecco le anticipazioni del 2 e 3 luglio 2026; Capri torna nel pomeriggio estivo | Rai 1 rilancia la fiction dal 2 luglio.

Qual è il momento migliore della giornata per un tour privato della Costiera Amalfitana? reddit

UN'AUTO PER CAPRICapri è stretta in una morsa d'auto e turisti, che ha spinto le istituzioni a varare divieti severi. Ma ora spunta un'idea innovativa: un'auto dal gusto rétro progettata esclusivamente per le esigenze ... gazzetta.it