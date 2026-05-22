Secondo i dati più recenti, Capri si conferma come l’isola più costosa d’Italia per il mercato immobiliare, con prezzi che si aggirano intorno ai 9.000 euro al metro quadro. Al secondo e terzo posto si trovano Ponza ed Elba, dove i costi delle abitazioni variano tra i 4.000 e i 9.000 euro al metro quadro. Questi numeri si riferiscono ai prezzi di vendita delle proprietà sulle isole, evidenziando un divario rispetto ad altre zone italiane.

Capri è l'isola italiana più cara per quanto riguarda i prezzi delle case in vendita. A seguire Ponza ed Elba: si va da circa 9mila a poco meno di 4mila euro al metro quadro. La classifica con il costo delle case in vendita nelle principali isole italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Capri è l'isola con le case più care d'Italia

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