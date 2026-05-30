Chi vestirà le damigelle di Aurora Ramazzotti | a Sara Daniele un ruolo speciale e un abito su misura
Le damigelle di Aurora Ramazzotti sono state scelte e il nome di una di loro è stato svelato sui social: si tratta di Sara Daniele, che indosserà un abito su misura. Non sono stati forniti dettagli sugli altri abiti o sui partecipanti. La sposa ha condiviso alcune informazioni riguardo alle damigelle, senza specificare ulteriori nomi. La cerimonia è in programma e tutto sembra essere pronto per il grande giorno.
Tutto sembra essere pronto per il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza. Chi vestirà le damigelle d'onore? La sposa ha rivelato tutto sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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