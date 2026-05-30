Chi vestirà le damigelle di Aurora Ramazzotti | a Sara Daniele un ruolo speciale e un abito su misura

Notizia in breve

Le damigelle di Aurora Ramazzotti sono state scelte e il nome di una di loro è stato svelato sui social: si tratta di Sara Daniele, che indosserà un abito su misura. Non sono stati forniti dettagli sugli altri abiti o sui partecipanti. La sposa ha condiviso alcune informazioni riguardo alle damigelle, senza specificare ulteriori nomi. La cerimonia è in programma e tutto sembra essere pronto per il grande giorno.