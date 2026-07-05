Sul cantiere sulla tangenziale Bruno Losi, avviato a metà giugno e previsto fino a fine settembre, si sono verificati importanti disagi alla viabilità. I lavori, che prevedono la costruzione di una nuova rotatoria, hanno rallentato gli accessi all’area industriale, influendo sulle attività delle aziende presenti nella zona. La situazione ha portato a difficoltà nei collegamenti e nelle operazioni quotidiane delle imprese locali.

I lavori in corso sulla tangenziale Bruno Losi, avviati a metà giugno per la realizzazione della nuova rotatoria e destinati a protrarsi fino alla fine di settembre, stanno causando significativi disagi alla viabilità e all’accesso all’area industriale cittadina, con inevitabili ripercussioni sull’attività delle imprese insediate nella zona. È quanto segnala Elisabetta Goldoni, presidente Lapam Confartigianato Carpi, in merito al cantiere per la realizzazione di una rotatoria lungo la tangenziale carpigiana che penalizza l’accesso all’area industriale, andando a complicare ulteriormente il lavoro delle imprese. Come è stato segnalato anche... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere sulla tangenziale Losi. Lapam: "Aziende penalizzate"

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